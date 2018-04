Polícia Civil cumpre mandado em RH de empresa platinense

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina cumpriu mandado de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira,dia 26,no setor de Recursos Humanos da American Group, no centro da cidade.

Localizado no Condomínio Empresarial Palácio do Comércio, a sala foi vasculhada e nela encontrado um simulacro de arma de fogo.

O American Group, representante da Net, Claro e Embratel está instalado há quase três anos no município, na Vila Claro e oferece serviços por meio de telemarketing(call center).