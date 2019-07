Policia Civil de Jacarezinho prende ladrão de sítio

Indivíduo estava foragido há quase um mês

Uma operação da Polícia Civil de Jacarezinho, na manhã de quinta-feira, dia 18, prendeu um indivíduo de 20 anos, por roubo agravado.

O crime ocorreu no dia 28 de junho, onde três elementos roubaram uma residência em um sítio, localizado no Bairro Água Feia. Na ocasião, dois deles foram apreendidos e um terceiro estava foragido.

Com o mandado de prisão em mãos, os policiais do GDE (Grupo de Diligências Especiais) foram até a cidade de Ourinhos(SP), com o apoio da Polícia Civil local. Após invadirem uma casa no bairro Nova Ourinhos, a polícia não encontrou o procurado. Assim, retornaram à cidade de Jacarezinho, onde conseguiram peender o criminoso em uma residência situada no Bairro Jardim Helena.

Também foram apreendidos celulares e máscaras.

Ele segue preso na Cadeia Pública de Jacarezinho, à disposição da Justiça.