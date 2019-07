Polícia Civil de Pinhal prende bandido que roubou loja (vídeo)

Na noite de sexta-feira

William Callari, (fotos e vídeo) foi preso pela Polícia Civil na noite desta sexta-feira, dia 26, por ter assaltado a empresa “KW Comércio de Eletrônicos”, na Rua São Paulo, no último dia 16, em Ribeirão do Pinhal.

Com 26 anos, conhecido como “Pitbull”, estava com arma de fogo. Segundo relatou na ocasião para o npdiario o proprietário Keller Willian Guergolette, o bandido estava acompanhado e o comparsa pediu para ver um smartphone e logo em seguida deu voz de assalto. Havia uma moça e um rapaz no local, funcionários da loja.

O cúmplice disse ao trabalhador que a esposa dele estava de refém em Abatiá, sugerindo que colaborasse com o crime ou ela sofreria represálias.Na sequência, fugiram em alta velocidade numa motocicleta de cor verde.Não usavam máscaras.

O delegado Tristão Borborema de Carvalho instaurou inquérito policial e sua equipe passou a investigar o caso. O bandido foi identificado. Dr. Tristão solicitou a prisão preventiva do autor, morador na cidade de Londrina. A Justiça decretou a prisão e expediu o mandato.

Com apoio operacional de policiais civis de Londrina, o criminoso foi preso no bairro Jácomo Violin, zona norte de Londrina, e está à disposição da Justiça de Ribeirão do Pinhal na cadeia pública de Londrina.

Veja também: https://npdiario.com/noticias-da-regiao/dupla-invade-e-rouba-loja-em-ribeirao-do-pinhal-video/