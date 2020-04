Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal recupera joia furtada

Cumprimento de mandando de Busca e Apreensão

Operação da Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal ocorrida na tarde dessa terça-feira, dia sete, resultou na recuperação de joias que haviam sido furtadas. A ação ocorreu por volta de 15 horas, na rua Lizímaco Ferreira da Costa, localizada no bairro Vila Santa Terezinha.

Uma idosa de 72 anos estava com par de brincos de ouro, mas afirma não ter cometido o crime, por isso, apontou o nome da vendedora com quem comprou, a qual foi indiciada pelo crime de receptação dolosa.

De acordo com a Polícia Civil, mesmo com restrição no atendimento (quarentena), em razão da pandemia da COVID-19, as investigações continuam e 25 inquéritos foram concluídos e remetidos para o Ministério Público.