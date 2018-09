Polícia Civil detém receptador em Ribeirão do Pinhal

De produtos roubados em salão de beleza

A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal deteve na tarde desta segunda-feira (24) um jovem de 18 anos (foto) pelo crime de receptação.

Ele estava na posse de um aparelho celular da marca Samsung J2 que havia sido levado durante assalto com emprego de arma de fogo ocorrido na noite de 20 de setembro, num salão de beleza localizado na Avenida Silveira Pinto.

O assaltante Iuri Henrique Cardoso, também de 18 anos, está preso desde a noite do último sábado, 21, quando a Policia Militar cumpriu mandado de prisão expedido pela Justiça de Ribeirão do Pinhal, após investigação da Polícia Civil que o liga a recentes assaltos ocorridos na cidade.

Com a recuperação do objeto tomado de assalto e identificação dos envolvidos, o inquérito policial será encaminhado esta semana ao Ministério Público.Participaram das diligências os investigadores Patrícia Oliveira e Jamil Barros.