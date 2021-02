Ele é acusado de tentativa de latrocínio em outro crime na cidade

Na tarde desta quinta-feira, dia 25, o Investigador Boaventura recebeu solicitação de um idoso relatando que sua livraria, localizada na área central da cidade, havia sido furtada, que inclusive a vítima seguiu o ladrão por algumas ruas, mas ele saiu em fuga.

Em posse das características do marginal, o investigador com auxílio do Agente de Cadeia do Depen (Departamento Penitenciário) Aymoré, saíram na busca. e o localizaram de posse dos objetos do furto num “mocó” da Vila Santana. Trata-se de Breno da Costa Gonçalves (foto) , 51 anos de idade, elemento conhecido por já ter praticado tentativa de latrocínio (matar para roubar) contra um idoso na cidade, ocasião que a vítima ficou entre a vida e a morte.

Durante abordagem, Breno entregou tudo, porém ao ser dada voz de prisão, não acatou, sendo necessário uso de força para imobilizá-lo.

Em seguida, foi conduzido preso até a Delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante por furto e segue encarcerado e à disposição da Justiça.