Polícia Civil flagra casal traficando drogas em Pinhal

Esposa carregava entorpecente nas partes íntimas

Um casal está encarcerado por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira, 29, pela Polícia Civil em Ribeirão do Pinhal.

Investigação feita pelo delegado Tristão Borborema de Carvalho, indicava que o detento Luis Pereira Lopes , 48 anos, preso há três meses por tráfico de drogas, comandava a distribuição do entorpecente dentro da própria cadeia.

Desse modo, com aprofundamento das apurações, os investigadores Patrícia Oliveira e Ademar Gonçalves, obtiveram informações de que estava escondido nas partes íntimas da esposa do elemento.

Ela foi abordada na unidade na tentativa de visitá-lo e, diante das apurações, acabou entregando a droga aos policiais (fotos).

Ambos foram autuados em flagrante por associação ao tráfico e estão recolhidos na Cadeia Pública Local.