Polícia Civil impede drogas e celulares na cadeia de Pinhal

Maconha será incinerada e os celulares destruídos

A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal apreendeu na manhã desta segunda-feira, dia 16, vários aparelhos celulares e maconha que seriam arremessados para o interior da cadeia pública da cidade.

De acordo com o investigador plantonista, através do circuito de monitoramento, um adolescente foi flagrado arremessando o material que ficou preso nas grandes do solário.

O adolescente responderá por tráfico de drogas e foi encaminhado ao Ministério Público.