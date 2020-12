Vítima entrega dados aos criminosos achando que está se cadastrando

Segundo informou nesta segunda-feira, dia 14, o delegado Rafael Guimarães, de Santo Antônio da Platina, os golpistas já estão se aproveitando do PIX para aplicar golpes virtuais. O PIX é uma inovação de serviço bancário para os clientes, facilitando as transações financeiras por meio de aplicativo em qualquer dia e horário, ou seja, em tempo real, além da vantagem de ser gratuito para pessoas físicas e microempreendedores.

As transações são feitas somente através de três possíveis chaves, que podem ser: CPF, número do celular ou e-mail. A chave é o identificador que o cliente cadastra a fim de que as pessoas possam enviar dinheiro para sua conta no PIX. A chave pode ser compartilhada sem problema, pois é dessa forma que o serviço é utilizado.

Porém, adverte dr.Rafael, os golpistas sabendo da grande procura pelo PIX, em razão das facilidades que proporciona, passam a entrar em contato com as vítimas por telefone ou e-mail orientando a instalar um aplicativo (que é falso) e encaminhando um link malicioso. Assim que a vítima fornece as chaves (repassa ou confirma ao golpista o número do CPF, número do telefone ou e-mail), logo em seguida é pedido que digite uma senha no aplicativo/link/mensagem falsos. A vítima acredita que está cadastrando seu PIX, mas na verdade está caindo no golpe e entregando seus dados aos criminosos.