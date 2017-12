Polícia Civil Platinense faz nova operação e apreende arma

Em busca de suspeitos de participação em crimes de homicídio e assaltos

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina realizou, nesta terça-feira (12) nova operação policial de cumprimento de mandados de busca expedidos pela Justiça. Ao todo, quatro ordens de busca foram autorizadas pelo Poder Judiciário a pedido do titular da 38ª Delegacia Regional de Polícia, Tristão Borborema de Carvalho

Os alvos eram suspeitos de participação em crimes de homicídio e assaltos.

As diligências tiveram início às 14 horas e foram realizadas nos bairros Jardim Colorado, Vila São José e Jardim Bela Vista. Durante o varejamento, na casa de um dos suspeitos, localizada no Jardim Colorado, a polícia localizou um revólver, calibre .38, cano curto, com três munições intactas. O morador de 36 anos (identidade não revelada, por ora, para não atrapalhar as investigações) foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e será encaminhado para a Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina, caso não pague o valor da fiança criminal.

A arma foi encaminhada para perícia técnica, para exame de proficiência e a polícia aguarda encaminhamento do laudo para prosseguimento das investigações.

Participaram das buscas, os investigadores José Ruy e Célia Ricardo, acompanhados do delegado.

A polícia tem trinta dias para concluir o inquérito policial.