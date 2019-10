Polícia Civil prende assaltante do supermercado Molinis

Na tarde desta quinta-feira no Abreu

No dia 25 de março por volta das 12h45m em frente da Farmácia Nissei (foto), localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, centro, Santo Antônio da Platina, dois assaltantes conduzindo uma motocicleta Twister amarela (foto), abordaram dois funcionários do supermercado Molinis Center os quais estavam se dirigindo a duas agências bancárias com um malote para fazer depósitos.

De posse de uma arma de fogo deram voz de assalto e roubaram uma quantia em dinheiro e em seguida evadiram-se do local.

Na ocasião, um dos ladrões foi identificado.

O Delegado de Polícia Civil, Rafael Pereira Gabardo Guimarães, representou pela prisão preventiva de ELIELTON JUNIOR DA SILVA PEREIRA (fotos), vulgo “Tom”, identificado como um dos assaltantes. O pedido de prisão preventiva foi feito e decretado pelo juiz da Vara Criminal, Júlio Tanga. Contudo, o marginal, que morava na Vila Ribeiro, ainda continuava foragido.

Só que nesta quinta, dia três,o delegado foi com a sua equipe no Conjunto Habitacional Álvaro de Abreu cumprir mandado de busca e apreensão de um procedimento ainda sigiloso .

“Por acaso encontramos o assaltante foragido que tentou fugir de novo mas foi preso por nós. Depois da prisão pedi apoio da PM para ajudar, pois não sabíamos se tinham outros criminosos no local, o que não aconteceu”, comentou dr. Rafael com o npdiario.