Polícia Civil prende assaltante em Ribeirão do Pinhal

No centro da cidade

Operação realizada na tarde desta quinta-feira, dia três, prendeu um homem de 22 anos, acusado de cometer um assalto em Ribeirão do Pinhal. A ação policial ocorreu na praça Erasmo Cordeiro, centro.

De acordo com as investigações, no dia 28 de setembro deste ano, durante a madrugada, no bairro Vila Santa Terezinha, o bandido invadiu uma residência deparando-se com a vítima, um homem de 34 anos, o ameaçando com um pedaço de pau, apoderando-se de todo seu dinheiro.

O delegado Tristão Borborema de Carvalho instaurou inquérito e solicitou à Justiça a decretação da sua prisão preventiva que foi acolhida. Participaram das diligências o investigador Marcos Rodrigues e a escrivã Valquíria Pinheiro.

O criminoso, de apelido “Três Orelhas” está recolhido na Cadeia Pública local. Ele registrava condenações por furto.