Polícia Civil prende assaltantes de fazenda em Ribeirão do Pinhal

Vítima foi uma mulher de 57 anos

Dois homens foram presos pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira, dia quatro, na cidade de Ribeirão do Pinhal acusados de cometerem um assalto contra uma proprietária rural.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima, uma mulher de 57 anos, no dia 3 de maio, na Fazenda Pau D’Alho, zona rural de Ribeirão do Pinhal, duas pessoas, com um facão, com vestimenta típica do campo, a rendeu e levou sua motocicleta marca Honda Bros de cor vermelha.

Um inquérito foi aberto para apuração do caso. Diligências de campo realizadas pelo setor de investigação chegaram ao nome da dupla, residente no bairro Jardim Bandeirantes. Buscas na casa dos elementos foram autorizadas pela Justiça. Testemunhas reconheceram os autores e roupas usadas no crime.

Um facão foi apreendido.

Participou das diligências o investigador Carlos Venâncio.

A Justiça decretou a prisão temporária dos autores. As conclusões das investigações serão encaminhadas à Justiça ainda nesta semana pelo delegado Tristão Borborema de Carvalho, com pedido de prisão preventiva dos autores (sem prazo).

Os bandidos já registraram antecedentes por crimes contra patrimônio e seguem recolhidos na Cadeia Pública de Ribeirão do Pinhal.