Polícia Civil prende estelionatário em Ribeirão do Pinhal; aplicava golpes pela internet

Henrique Augusto Dionísio Pulcinelli, de 32 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (11) pela Polícia Civil em Ribeirão do Pinhal.

O delegado Tristão Antonio Borborema de Carvalho e sua equipe diligenciaram até o bairro Pinheirais onde Pulcinelli foi localizado, recebeu voz de prisão e não ofereceu resistência.

Houve cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juiz Júlio Cézar Vicentini em razão de regressão de regime de cumprimento de pena. Ele é investigado por golpes aplicados pela rede mundial de computadores.

De acordo com a Polícia Civil, o preso anunciava produtos inexistentes em sites, enganava as vítimas e recebia valores em geral mediante adiantamento de depósitos em contas de laranja. Há vítimas em vários lugares do país. Participaram das diligências os investigadores Carlos Venâncio (na foto com o rapaz) e Jamil Barros.

Pulcinelli, que já foi condenado também por homicídio culposo, segue preso na Cadeia Pública da cidade.