Polícia Civil prende homem que ameaçava matar inimigo

No Monte Real

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina cumpriu mandado de busca e apreensão solicitada pelo delegado Rafael Guimarães e autorizada pelo juiz criminal Júlio César Michelucci Tanga na tarde desta terça-feira, dia 27.

Havia denúncia procedente contra um homem que ameaçava matar um desafeto.

A equipe, composta pelo delegado, escrivã Rosana Ogata, investigadores José Ruy Bottas e Rafael Moro, se dirigiu até o endereço, no Distrito Monte Real, e em buscas na casa do acusado encontrou e apreendeu duas armas de fogo: um revólver calibre 38, com 15 munições e outro revólver calibre 22, com 43 munições do mesmo calibre.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante pela posse ilegal de arma de fogo e foi conduzido à 38ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.