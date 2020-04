Polícia Civil prende jovem com 1,3 kg de cocaína em Andirá

Na tarde desta terça-feira na casa dele na Vila Industrial

Um rapaz de 20 anos e sem antecedentes criminais foi preso pela Polícia Civil em torno de 15 horas desta terça-feira, dia 28, em Andirá (fotos).

Ele foi flagrado, após investigação, em sua residência na Vila Industrial com um quilo e 282 gramas de cocaína e R$ 6.900 em dinheiro.

Assustado, não reagiu e agora a expectativa é que possa provocar novas prisões porque a quantidade e a “qualidade” do pó são incomuns no Norte Pioneiro.

O delegado Matheus do Prado Amuy Rodrigues estava de folga e as diligências foram tocadas pelos investigadores Junior e Leandro.

O valor bruto da droga apreendida é de cerca de 30 mil reais, mas fracionada em porções ou buchinhas pode alcançar R$ 60 mil.