Polícia Civil prende ladrão de farmácia em Jacarezinho

Ele ainda fez piada sobre o crime

Gabriel Augusto Ventura de Moraes, de 19 anos,foi preso pela Polícia Civil de Jacarezinho nesta quarta-feira, dia 25.

Por volta das 13h30m da terça ele invadiu a “Drogaria Fernando”, na Vila São Pedro, deu voz de assalto (foto) e fugiu levando o dinheiro do caixa.

O jovem, reconhecido pela vítima, tem passagens anteriores por furto e uso de drogas.

Com as provas irrefutáveis,o marginal confessou a autoria do crime e, para surpresa dos policiais, em tom de ironia com o fato, disse que teria pego apenas “umas merrecas” no local, fazendo alusão a pouca quantia em dinheiro.

A delegada do caso, Carolinne dos Santos Fernandes, destacou que apesar do reduzido contingente de policiais civis na cidade , houve a rápida atuação para identificar e capturar o ladrão.