Bandido de 38 anos estava em Maringá

Policiais civis de Ribeirão do Pinhal prenderam na manhã desta sexta-feira, dia 15, na cidade de Maringá, um homem de 38 anos, suspeito da participação de furto de grandes proporções a um supermercado, localizado no centro ribeiro-pinhalense. No último dia dois, funcionários do supermercado flagraram arrombamento de parede de alvenaria e cofre e constataram a subtração de cerca de R$ 120 mil em fólios de cheques.

Um inquérito policial foi aberto para apurar o caso.

Com rastreamento de parte das folhas de cheque levadas, a Polícia Civil identificou seu beneficiário. Um mandado de prisão foi expedido pela Justiça de Ribeirão do Pinhal.

Os policiais, também autorizados pela Justiça, vistoriaram a casa do suspeito em busca de provas. Documentos e mídias foram apreendidos. A polícia investiga agora possíveis ramificações. A investigação deve ser encerrada em 30 dias e as conclusões serão enviadas para o Ministério Público.