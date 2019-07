Polícia Civil prende ladrão em Ribeirão do Pinhal

Criminoso conhecido por agressividade nos roubos

Uma operação da Polícia Civil (PCPR) na tarde desta segunda-feira, dia oito, prendeu F.L.S (foto) , 20 anos, pelos crimes de roubo agravado e corrupção de menores.

A ação ocorreu na Praça Erasmo Cordeiro, centro da cidade.

De acordo com delegado Tristão Borborema de Carvalho, que cuida do caso, duas vítimas registraram boletins de ocorrência narrando terem sofrido violência física, ocasião em que levaram todo o dinheiro. Com a descrição do autor, a polícia chegou ao nome do indivíduo, devidamente reconhecido.

Em uma das ocasiões, de acordo com uma das vítimas, o bandido agiu com uma adolescente para desviar sua atenção. O bandido tem passagens por furtos e porte de drogas para consumo pessoal. Com isso, a PC solicitou a decretação de sua prisão preventiva, acolhida pela Justiça.

Ele segue preso na Cadeia Pública de Ribeirão do Pinhal. Participou das diligências o investigador Carlos Venâncio da Silva.