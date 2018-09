Polícia Civil prende ladrão em Ribeirão do Pinhal

Gaiteiro tinha roubado celular de uma moça

Investigação criminal conduzida pela Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal elucidou nesta sexta-feira, dia 14, a autoria de um assalto ocorrido no mês de maio deste ano na cidade.

Uma jovem de 18 anos caminhava pela Rua Abel Amaral dos Santos, por volta de 21 horas, quando foi abordada por um bandido que anunciou assalto e apoderou-se de seu aparelho celular da marca motorola Moto G plus. Não houve testemunhas do fato e a ação não foi gravada por câmeras de vigilância o que, de acordo com a polícia, dificultou o esclarecimento do caso.

No entanto, diligências de campo realizadas pela equipe da Delegacia de Ribeirão do Pinhal chegaram ao nome de uma jovem que adquiriu o objeto roubado e indicou quem ofertou o smarthfone a ela. Assim, os investigadores identificaram o assaltante Luan Leonardo Garcia, 22 anos, conhecido como “Gaiteiro” o qual se encontra recolhido na Cadeia Pública da cidade.

Posteriormente, “Gaiteiro” foi submetido à procedimento de reconhecimento, confirmando a autoria. O bandido é conhecido nos meios policiais pela prática de crimes contra o patrimônio.

Segundo o delegado titular da unidade, Tristão Borborema de Carvalho (foto), a elucidação do crime, ocorrido em maio, “demonstra que os casos antigos continuam sendo apurados e podem ser solucionados a qualquer tempo”. Participaram das diligências os investigadores Ademar Gonçalves, Marcos Rodrigues e Patrícia Oliveira.