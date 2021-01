Em torno de 15h30 na Praça Erasmo Cordeiro

Um ladrão de 23 anos, com passagens por roubo e tráfico de drogas, foi preso na tarde desta terça-feira no centro de Ribeirão do Pinhal. A ação ocorreu por volta de 15h30, na Praça Erasmo Cordeiro (fotos).

Ele é a acusado de furtar uma residência em construção situada na Rua Antônio Franco Ferreira da Costa, região central do município. O bandido teria levado um motor para banheira de hidromassagem e fios de cobre.

A vítima, que é comerciante em Ribeirão do Pinhal, estimou prejuízo superior a dois mil reais.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça de Ribeirão do Pinhal, a pedido da Polícia Civil.

O preso foi entregue ao Depen (Departamento Penitenciário do Paraná) na Cadeia Pública local.