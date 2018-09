Polícia Civil prende mulher por tráfico em Ribeirão do Pinhal

Droga estava alojada na genitália da moça

Natália Aparecida dos Santos, de 23 anos, foi presa na manhã desta quarta-feira (26) pela Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal pelo crime de tráfico de drogas.

A mulher era cadastrada como visitante de Luan Leonardo, conhecido como “Gaiteiro”, preso por roubos.

De acordo com as apurações, ela transportava drogas em maior quantidade para ser compartilhada entre os preços da unidade.

A droga (foto) estava alojada na genitália da visitante.

Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e foi recolhida na cadeia pública da cidade.

Participaram das diligências as investigações, as polícias Patrícia Oliveira e Valquíria Reis.

