Polícia Civil prende receptadora de produto furtado

Ela respondia processo por tráfico de drogas em Siqueira Campos

A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal prendeu na tarde desta quinta-feira, dia seis, Luciana da Silva Feliciano (foto), de 21 anos, pelo crime de receptação dolosa.

Durante investigação de um furto cometido contra uma mulher de 41 anos de idade no dia 22 de julho deste ano, na Avenida Silveira Pinto, os policiais chegaram ao nome da autora residente no bairro da Portelinha. A detida estava na posse de um aparelho celular da marca Samsung J2 Prime , furtado quando a vítima saía de um evento evangélico na cidade.

Luciana respondia, em liberdade, processo por tráfico de drogas na cidade de Siqueira Campos.

Participaram das diligências as policiais civis Patrícia Oliveira e Valquíria Reis.