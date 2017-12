Polícia Civil prende suspeito de tentativa de assassinato em Santo Antônio da Platina

Na manhã desta quinta-feira

A Polícia Civil realizou na manhã desta quinta-feira (7) operação policial destinada ao cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça da Comarca de Santo Antônio da Platina.

Coordenados pelo delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho, os policiais deflagaram as ações por volta de 6 horas, nos bairros Vila Ribeiro, Conjunto Álvaro de Abreu e Aparecidinho I com objeto de apreender armas de fogo ligados a crimes contra a vida e contra o patrimônio usadas por criminosos. O cumprimento das busca mobilizou todo efetivo da 38ª Delegacia Regional de Polícia com apoio operacional do Grupo de Diligências Especiais da 12ª Subdivisão de Jacarezinho.



Ao todo, três residências foram alvo de varredura pelos policiais civis. Em uma residência situada na Vila Ribeiro, em poder de Wallan Felipe dos Santos Pereira (fotos), 22 anos, os policiais localizaram um revólver, calibre 38, com cinco munições (foto).

Ele é suspeito de tentativa de homicídio vitimando Wilson Galvão Júnior no dia 29 de outubro deste ano no Loteamento Minas Gerais, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com o titular da 38ª Delegacia Regional de Polícia, a iniciativa decorreu após aprofundamento de investigações realizadas por sua equipe. Com a elucidação, Tristão de Carvalho solicitou à Justiça a expedição de três mandados de busca e apreensão, todos acolhidos pelo juiz Júlio César Michelucci Tanga.

O jovem foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Ele se encontrava em liberdade provisória também pelo crime de porte de arma de fogo, desde o ano de 2016. Como não concedida a fiança, Wallan foi encaminhado para a Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina, à disposição do Poder Judiciário.