Ação bem sucedida realizada na tarde desta segunda-feira

No final da tarde desta segunda-feira, dia 18, uma equipe da Polícia Civil recuperou Smart TV furtada no último dia dois, no condomínio Monte Sinai, em Santo Antônio da Platina.

O delegado e investigadores, após diligências investigativas, localizaram a televisão em uma residência na Vila Santa Terezinha e a levaram para entregar ao proprietário (foto).

A moradora foi conduzida à delegacia e interrogada, alegando em sua defesa ter comprado o eletrodoméstico sem saber da origem. Por pagar valor abaixo do mercado, sem nota fiscal, irá responder pelo crime de receptação. Mas, responderá em liberdade.

É prudente que a população evite adquirir quaisquer produtos ou objetos por preços muito reduzidos porque, na maioria dos casos, foram roubados ou furtados.