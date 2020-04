Polícia identifica e detém ladrão de lojas platinenses (vídeo)

Bandido tem 29 anos e disse que furtou por causa do Covid-19

No final da tarde desta quinta-feira, a Polícia Civil, através dos investigadores Alberto de Mello, Tiago de Souza e Reinaldo Leopoldo, identificou o autor dos furtos ocorridos na madrugada da segunda-feira, dia 13, no Restaurante Skinão Grill e também na madrugada da terça-feira, dia 14, no Centro Comercial Sônia Gatzk, onde foram realizados arrombamentos em várias lojas e subtraídos 17 aparelhos celulares, notebook e outros objetos.

O indivíduo, de 29 anos, foi conduzido à delegacia e encontrado na posse de apenas dois celulares levados.

Ele foi interrogado pelo delegado Rafael Guimarães e confessou a autoria dos delitos e disse que a maioria dos objetos repassou para outras pessoas que não conhece, pois não é da cidade, relatando ainda que praticou os crimes por estar sem trabalho em razão da pandemia.

O delegado imputou ao indivíduo conduzido a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, cuja pena é de dois a oito anos de reclusão.

Uma loja na rua Marechal Deodoro também foi alvo de tentativa de furto (vídeo abaixo). O elemento não conseguiu abrir as portas.