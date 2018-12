Polícia já tem suspeitos da morte do diretor da UENP

Sérgio Ferreira perdeu a vida com graves ferimentos na cabeça

Sérgio Roberto Ferreira (fotos) , 60 anos, diretor do campus de Cornélio Procópio da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) foi assassinado na noite desta quinta-feira, dia 20, no interior de uma das salas dos blocos do estabelecimento de ensino.Ele chegou a ser atendido por socorristas, mas não resistiu aos ferimentos principalmente na cabeça.

As hipóteses de infarto ou AVC(Acidente Vascular Cerebral) foram rapidamente descartadas.

Foram feitos levantamentos técnicos e de peritos. A Polícia Científica de Londrina também participa das investigações.

Num primeiro momento, a principal suspeita recai sobre um professor da instituição com o qual o diretor teria tido uma indisposição.Outra versão indica que o diretor e também professor teria apartado uma briga entre dois homens antes de ser espancado até a morte.

Pelo Twitter, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli lamentou o homicídio, “ele dedicou sua vida à causa da Educação; à família minhas condolências e solidariedade”, escreveu. A reitora da UENP, Fátima Padoan, também se manifestou: “O professor Sérgio honrou com sua capacidade e dedicação o corpo docente desta universidade por muitos anos; neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, colegas e amigos por essa enorme e irreparável perda”.

O corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal, em seguida será entregue para a família para ser velado e sepultado na tarde desta sexta-feira, dia 21. Ela deixa a esposa, Neusa, uma filha e um neto.

