Polícia Militar acaba com festa e interdita chácara de Jacarezinho

Havia apenas três adultos no local e um adolescente portava entorpecente

Após denúncia anônima nesta terça-feira, dia 24, relatando que jovens tinham alugado uma chácara para uma festa na Rua do Laticínio, Bairro Estação, inclusive com cobrança de ingressos, policiais militares e agentes da Vigilância Sanitária e do Conselho Tutelar foram até local e constataram o fato.

Havia vários adolescentes, sendo identificados somente 3 maiores (18, 18 e 25 anos). Realizadas a abordagem e buscas, encontrada uma porção de maconha na mochila de um menor, o qual foi apreendido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil.

Dessa forma, cumprindo às medidas do Decreto Municipal nº 7.329/2020, de 21 de abril de 2020 que traz tal proibição em seu “Art. 10 – Permanece suspensa a realização de todos os eventos públicos ou particulares, de qualquer natureza, bem como a concessão de licenças e alvarás.” Os agentes da Vigilância Sanitária interditaram a chácara, sendo tomadas as demais providências.