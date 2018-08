Polícia Militar anuncia Operação Motoqueiro Fantasma

Iniciativa será colocada em breve sem mais avisos

O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar,tenente-coronel José Luiz de Oliveira (foto) anunciou nesta quinta-feira, dia 23, a Operação Motoqueiro Fantasma visando coibir abusos de motociclistas em Santo Antônio da Platina.

Após reiteradas pedidos da comunidade, principalmente por causa de acidentes e de jovens empinando suas motos e colocando em perigo outras pessoas e a si mesmo na cidade ou nas rodovias estaduais e federais no entorno da cidade, a corporação vai colocar 30 PMs nas vias.



Os objetivos são apreender, aplicar autos de infração, orientar, e se preciso, prender condutores por embriaguez, direção perigosa, todo tipo de imprudência, velocidade excessiva, ultrapassagem pela direita, entre outros, “arruaceiros serão presos, mas faço um alerta, pessoas de bem que por ventura estejam transitando sem habilitação ou pendências administrativas poderão ter seus veículos apreendidos”, afirmou.

Oliveira já acordou com as Polícias Rodoviária Estadual e Federal as ações conjuntas e também solicita apoio da população, mesmo de forma anônima, para indicar onde e quem estiver praticando abusos através do 190.