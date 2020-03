Polícia Militar apreende caçador em Ibaiti

Arma utilizada para os crimes foi apreendida

Na manhã de segunda-feira, dia nove, às 11h55m, um homem foi preso na rua Moisés Gouveia, em Ibaiti, após ter sido encontrado com uma arma ilegal.

De acordo com as informações, o elemento fazia parte de um grupo de caça que estava atuando em diversas fazendas da região. Ao localizá-lo, acharam com ele uma espingarda cal. 36 desmuniciada.

Tanto o acusado quanto a arma de fogo, que teoricamente estava sendo usada para cometer os crimes, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as devidas providências da Polícia Judiciária.