Investigações continuam

Na tarde deste sábado, dia sete, às 15h10m, dois homens foram detidos na rua João Manuel dos Santos, localizada na vila Andreia de Cambará.

De acordo com as informações do Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a dupla foi encontrada com uma porção de cocaína cada, além de dinheiro.

À vista disso, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local.