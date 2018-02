Polícia Militar ativa Operação Saturação em Santo Antônio da Platina

Retomado Patrulhamento Rural Comunitário

Por determinação do Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel José Luiz de Oliveira (foto), a PM de Santo Antônio da Platina começou nesta terça-feira,dia 20, uma série de Operações com o fim de combater o recente aumento na criminalidade, em especial, às ocorrências de roubo.

A operação contou com o emprego das equipes ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e ROCAM (Tático com Motocicletas) locais, somando ainda com o apoio da ROTAM e do Canil da sede do 2º BPM.

Foram realizadas Operações de Saturação na área central e nos bairros, objetivando o policiamento preventivo e a realização de abordagens a pessoas e a veículos.

Além disso, também foi retomado o Patrulhamento Rural Comunitário, com o policiamento presença, abordagens e visitas à comunidade rural, visando uma maior integração e a troca de informações.

As atividades estão sendo coordenadas pelo comandante da 4ª Companhia, capitão Robson Falk.