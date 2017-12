Polícia Militar de Ibaiti prende mais dois foragidos da cadeia

Neste início de semana

Exclusivo: Leandro Aparecido de Oliveira (foto camisa vermelha) e André Felipe da Silva Kacz Marek (de azul) foram presos pela Polícia Militar de Ibaiti.

Um estava numa casa e foi denunciado.

O segundo estava na rua Joaquim Constant, Vila Esperança, foi visto pela PM, tentou fugir, porém foi recapturado.

Os detentos fizeram um buraco com barras de ferro do solário e 16 fugiram na quarta-feira,dia 27, no centro da cidade, pela rua Antônio Moura Bueno.Um retornou logo em seguida para a carceragem.

Outros setes foram recapturados horas depois.

Agora, faltam seis.

A escapada aconteceu durante visita de familiares e, por isso, as polícias civil e militar tiveram dificuldades no trabalho inicial.

A unidade deveria abrigar no máximo 20 presos, mas atualmente 132 dividiam as celas nos quatro blocos. Somente em 2017, foram 15 tentativas de fuga da carceragem.

