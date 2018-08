Polícia Militar de Wenceslau Braz faz doações à entidade

Casa da Acolhida foi beneficiada

Policiais Militares da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar de Wenceslau Braz fizeram doações de materiais de limpeza, higiene pessoal e ferramentas para atividades laborais à Casa de Acolhida Bom Samaritano, instituição filantrópica que busca retirar jovens e adultos das drogas.

O Comandante da 2ª Companhia da PM, Tenente Lúcio Dziuba, e sua equipe fizeram a campanha de arrecadação à referida entidade em função das atividades sociais que realizam, o que traz benefícios aos assistidos e toda a comunidade de Wenceslau Braz.

De acordo com Dziuba, as doações foram feitas por policiais militares, pessoas da cidade e região, que têm consciência do importante trabalho realizado pela Casa de Acolhida Bom Samaritano. O oficial relatou “É emocionante e muito gratificante poder contribuir com o trabalho da Casa de Acolhida, pois poucas pessoas têm a disposição para trabalhar em prol de dependentes químicos como eles fazem, o que é muito positivo para toda a sociedade”.