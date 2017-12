Polícia Militar fecha bar com som alto em Cambará

Só em 2017 foram 12 reclamações

No início da madrugada de hoje (terça-feira, dia 26) na Rua Francisco Francica, bairro Ignez Panich Hamzé, em atendimento a ocorrência via 190 informando que no endereço havia um bar com som alto, a Polícia Militar de Cambará foi acionada.

As equipes foram até o local e constataram o problema, sendo que o estabelecimento comercial possui vários boletins de perturbação.Somente no ano de 2017 foram 12.

Desse modo, a dona do bar foi detida e encaminhada pra delegacia de Polícia Civil juntamente com a máquina Junkebox, apreendida. A acusação é de Perturbação do Trabalho ou Sossego Alheio.