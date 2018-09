Polícia Militar fecha três bares em Santo Antônio da Platina

Na noite deste sábado

Objetivando a apreensão de armas e drogas assim como verificar possíveis irregularidades em estabelecimentos comerciais em Santo Antônio da Platina, na noite deste sábado,dia 15, foi realizada uma Operação AIFU (Ação Integrada de Fiscalização Urbana). A informação é do Aspirante Of.PM Paulo Vinícius Gomes Nogueira Sales, comandante da ROTAM 4ª Cia./2º BPM.

A iniciativa começou às 18h30min, se estendeu até a noite e contou com os efetivos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar e Fiscais da Prefeitura (fotos).



Foram vistoriados 14 bares, dos quais oito foram autuados pela Prefeitura e Corpo de Bombeiros, e destes, três foram fechados por estarem com irregularidades em seus alvarás.

Nenhum crime ou contravenção penal foram constatadas com os clientes e donos dos estabelecimentos.

A Operação AIFU é uma orientação do Comando Geral da Polícia Militar do Paraná e foi realizada por determinação do Comandante do 2º BPM, Tenente Coronel José Luiz de Oliveira, devendo ocorrer com maior frequência com o objetivo de coibir delitos e irregularidades nesses locais de modo a levar segurança e tranquilidade para seus frequentadores e para a população em geral.