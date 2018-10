Polícia Militar Platinense apreende 43.500 maços de cigarro

Carga contrabandeada foi abandonada pelo motorista

Em patrulhamento na tarde desta segunda-feira, dia oito, pela avenida Palma Rennó, sentido trevo da PR-439, Policiais Militares viram uma Van de cor branca transitando por uma estrada de chão, que dá acesso a rodovia. Com a aproximação da viatura o condutor fugiu não sendo possível efetuar a abordagem.



Foi constatado que o veículo abandonado (um Renault Master) perto da Serraria Montanheiro encontrava-se aberto com as chaves no contato e com um carregamento de cigarros contrabandeados, sendo a carga (fotos) contada e apreendida juntamente com a Van até o Pátio da 4a Cia, onde está a espera para ser entregue para Polícia Federal de Londrina.

Foram apreendidas 87 caixas de cigarro (43.500 maços).