Polícia Militar platinense apreende drogas

Ontem de tarde

Em patrulhamento em torno das 17 horas desta quarta-feira, dia 21, pela rua Rotary Club , próximo ao morro, os Policiais Militares viram um indivíduo suspeito, identificado, juntamente com o adolescente também reconhecido pela equipe.

O adulto fugiu, não sendo possível abordagem, mas o menor foi abordado. Com ele encontrado um cigarro de maconha (baseado) e um dechavador (também conhecido como triturador; pequeno aparelho com um sistema interno moedor ou triturante, utilizado para, entre outros fins, preparar tabaco ou maconha para posterior confecção de cigarros).

O jovem relatou ter recebido a droga do suspeito. Com autorização da esposa do adulto que se evadiu, foi realizada revista em sua casa utilizando os cães de faro de entorpecentes do Canil do 2º BPM, sendo encontrados cocaína e crack.

✅*Resultados*:

▶️ Esposa do suspeito encaminhada para Delegacia de Polícia Civil (DP);

▶️ Menor (15 anos) apreendido e encaminhado para DP;

Apreensões:

▶️ 1 balança de precisão de cor cinza;

▶️R$ 417,00 em espécie;

▶️2 pinos Eppendorf vazios;

▶️1 cigarro de maconha, pesando aproximadamente 2 gramas;

▶️47 pedras de crack;

▶️72 gramas de cocaína, acondicionada em saco plástico de cor branca;

▶️1 dechavador.