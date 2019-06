Polícia Militar platinense prende assassino

No início da noite de sábado

Policiais Militares realizavam patrulhamento pela rua Aurileano Alcântara da Silva, no bairro Porto Seguro, quando viram uma motocicleta com o farol apagado e dois rapazes em atitude suspeita. Foi neste sábado, dia oito, em torno das 19h30m no bairro Porto Seguro.

Realizada a abordagem, nada de ilícito, mas o veículo encontrava-se com placa de outra moto; o condutor não portava documentos e tentou se passar por outra pessoa, dando dados falsos sobre sua identidade. Na sequência,porém, foi constatada a verdadeira identidade do suspeito, Lucas Soares, contra o qual havia um mandado de prisão por homicídio qualificado em Londrina.

O rapaz de 24 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado para carceragem, a moto aprendida e o outro jovem liberado.