Polícia Militar Platinense prende dois ladrões

Assalto foi em plena luz do dia na Vila Ribeiro

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina prendeu, minutos depois, os dois bandidos que assaltaram o Supermercado Irmãos Cassarotti em torno das 15h45m desta terça-feira, dia 27, na rua Dario Vilela Bitencort, Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina.

Os soldados Santão e Vernier encontraram a dupla de marginais numa casa próximo do local do crime. Um deles tentou fugir, em vão.Wesley Luiz Vicente, de 22 anos, e Elias Nogueira da Silva, 18, (fotos) , estavam com os 174 reais assaltados, confessaram e contaram terem sofrido algumas escoriações por conta da fuga, pois tiveram que atravessar um mato.

Os elementos invadiram o estabelecimento com uma pistola (simulacro), deram voz de assalto, levaram uma pequena quantia em dinheiro e saíram (veja no vídeo exclusivo do npdiario). O supermercado tinha alguns fregueses e funcionários.Foi a segunda vez que ocorreu roubo em um mês e meio no Dois Irmãos.