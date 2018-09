Polícia Militar platinense prende ladrões após roubo; veja vídeo

Revólver apreendido e dinheiro recuperado

Lucas Gabriel Antônio e José Carlos da Silva (fotos) , ambos de 18 anos, foram presos pela Polícia Militar na noite deste sábado,dia oito, depois de roubarem o posto Santa Rita, às margens da BR-153, em Santo Antônio da Platina.

A Equipe Rocam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), composta pelos Soldados Santão e Jacob foram ao local assim que os marginais fugiram. numa motocicleta Honda CG 125 de cor prata.

Os PMs reconheceram e identificaram os bandidos pelas imagens do assalto.

Silva, vulgo Paulistinho, foi encontrado no seu aparelho celular uma foto segurando dinheiro do crime.

Logo em seguida, a rádio-patrulha foi chamada com os soldados Castro e Cristiano Alingueri em apoio para se deslocar até a residência do rapaz na rua Dom Pedro ll, no centro. onde o dinheiro estava num casaco (R$ 2.530 reais) e um tênis de cor vermelha.

A moto, o revólver, e o restante do dinheiro estava na casa de Lucas Gabriel, no bairro Aparecidinho 2, onde o elemento também foi preso.

A dupla confessou o roubo e está presa na cadeia local.