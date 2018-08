Polícia Militar Platinense prende quatro traficantes

Na noite desta segunda-feira na Vila Ribeiro

A Polícia Militar prendeu quatro pessoas em torno das 22 horas desta segunda-feira, dia 13, numa casa da rua Aurora, na Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina.

A Agência Local de Inteligencia tinha a informação de que uma mulher era comparsa do chefe do tráfico de drogas na cidade e região, sendo um dos braços de tal indivíduo uma vez que ele encontra-se preso na Penitenciaria Estadual de Londrina(PEL).

Ela estava distribuindo as drogas a serem revendidas a mando do elemento e ontem à noite estava fracionando o entorpecente para a venda, sendo então montado um ponto de vigilância proximo da residência, onde havia grande movimentação de pessoas.

Com a entrada da PM, foram encontradas porções de cocaína e crack, além de pinos com o pó branco.Uma mulher que se encontrava no quintal tentou dispensar dois novelos de lã que após ser desenrolados estavam, um com 53 porções de crack e cocaína.

No interior, havia mercadorias (como televisão)de procedência duvidosa, smartphones, dinheiro e uma caderneta com anotações de tráfico.