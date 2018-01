Polícia Militar Platinense prende quatro traficantes

Ação no Jardim São João

Nesta quarta-feira, dia 2, Policiais Militares da P2 e ROTAM prenderam quatro indivíduos e apreenderam outros quatro menores durante ação em combate ao tráfico de drogas no Jardim São João, em Santo Antônio da Platina. O fato aconteceu durante a noite, entre 18 e 22h30m.

Os PMs realizavam o monitoramento de uma residência a qual é alvo de inúmeras denúncias acerca do tráfico de drogas e, enquanto permaneciam no local, visualizaram diversos usuários de entorpecente se aproximar da residência citada e adquirir drogas com a moradora.

Em abordagem aos indivíduos e buscas pelo imóvel, a equipe apreendeu, sobre um guarda-roupa e no beiral da casa (parte externa) grande quantidade de maconha e crack. A moradora assumiu toda a posse do entorpecente encontrado e informou que havia mais drogas em um galinheiro desativado que fica lado de sua casa.

Embaixo de algumas tábuas do galinheiro, os PMs encontraram uma bolsa azul e dentro dela continha dois tabletes de maconha. Com isso, foram apreendidos um total de 2,483 quilogramas de maconha e 112 gramas de crack.

Os envolvidos e a droga foram encaminhados à DP para providências.