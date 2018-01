Polícia Militar platinense prende rapaz de 18 anos

E apreende um garoto de 15

A PM platinense patrulhava nesta terça-feira às 15h15m, dia nove, quando no cruzamento das Ruas Mário Giovanetti e Vereador José Ritti (Conjunto Deputado José Afonso) viu cinco indivíduos em atitude suspeita.Um deles,de 18 anos, ao perceber a aproximação da viatura, se evadiu numa bicicleta, sendo abordado nas proximidades.

Em revista pessoal, foram localizadas no bolso de sua calça duas munições intactas, calibre 38 e um celular.

Na sequência, a equipe se deslocou novamente onde estavam os demais elementos, e novamente um deles, adolescente de 15 anos, se dispersou do grupo assim que visualizou a viatura, porém foi alcançado e identificado.

No bolso de sua bermuda havia uma porção de maconha.

Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis, por drogas para consumo e posse irregular de munição de uso permitido.