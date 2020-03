Polícia Militar platinense recupera táxi roubado em Quatiguá

Prisma foi levado após corrida iniciada em Joaquim Távora

Em diligências em torno de 12 horas desta quinta-feira, dia 26, sobre um roubo ocorrido em Quatiguá na semana passada, os PMs levantaram informações que o automóvel (GM/Prisma, cor branca) e os suspeitos (foragidos da Justiça) estavam numa casa, localizada na Rua Frei Henrique, Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina.

No local, viram, pela fresta do portão, um carro de cor branca, sem placas, o qual estava coberto por panos. Um adolescente veio até a equipe e se identificou como morador da residência. Ele autorizou a entrada, sendo então confirmado que se tratava do referido carro roubado, e as placas retiradas estavam no banco da frente.

Em buscas, localizados vários objetos de procedência duvidosa: celulares, uma caixa de som portátil, uma faca, um relógio dourado e uma bicicleta (fotos). Na casa também havia quatro pássaros silvestres em gaiolas, o que foi comunicado para Polícia Ambiental que esteve no local e tomou as providências.

O garoto de 17 anos foi apreendido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina. Ele também informou que havia outros indivíduos na casa que fugiram quando a PM chegou. Foram ainda tomadas as devidas providências para restituição do Prisma ao proprietário.

O ASSALTO – O taxista de Quatiguá foi roubado no último dia 17 quando acionado para fazer uma corrida de Joaquim Távora até a Vila Rural de Quatiguá. Dois homens e duas mulheres embarcaram em seu táxi na Praça tavorense e quando chegaram ao destino deram voz de assalto, algemaram o trabalhador e o colocaram no porta malas. Após algum tempo circulando, abandonaram o taxista e fugiram.

Resultados:

Um menor apreendido (17 anos);

Um veículo recuperado;

Seis celulares apreendidos;

Uma caixinha de som portátil apreendida;

Uma faca apreendida e

Um bicicleta cross apreendida.