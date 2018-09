Polícia Militar prende assaltantes de padaria platinense

Na tarde desta quinta-feira

Gabriel da Silva Gudinho (foto) e Maicon Douglas de Souza (foto), ambos de 18 anos e com antecedentes, foram presos pela Polícia Militar (rádio-patrulha e Agência de Inteligência) no meio da tarde desta quinta-feira,dia 27, na praça da Vila São José, em Santo Antônio da Platina.



Um adolescente de 17 anos também foi apreendido.Eles não quiseram conversar com a reportagem.

Eles se envolveram no roubo a mão armada da padaria Ponto do Pão, no final da tarde de quarta-feira (veja matéria a respeito no link abaixo).



No início, negaram participação, mas acabaram confessando, só que a pistola usada no assalto não foi localizada (é comum marginais “alugarem” e depois “devolverem” para outro elemento).

Foram apreendidos R$ 57,00 em espécie, dois celulares, um notebook, tênis,roupas utilizadas durante o roubo e diversos chicletes (fotos) levados do estabelecimento comercial.

