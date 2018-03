Polícia Militar prende assassino do PCC em Santana do Itararé

Marginal é natural de Siqueira Campos

Em torno de 7h15m desta sexta-feira, dia 18, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas informando que um bandido do PCC(Primeiro Comando da Capital, facção criminosa do Estado de São Paulo) estava escondido na zona rural de Santana do Itararé e que possuía Mandado de Prisão em aberto por homicídio(26 anos de condenação).

Os Agentes realizaram diligências e localizaram a casa onde o marginal estava homiziado, assim, solicitaram apoio das equipes ROTAM e Rádio Patrulha de Santana do Itararé para realizarem a abordagem.

Ao chegar no local foi feito contato com o pai do homem procurado e solicitado para que abrisse a porta da residência, entretanto não atendeu as ordens.Havia barulho na casa e a PM arrombou o imóvel.

Tileaque Natálio Canedo (foto),de 37 anos, natural de Siqueira Campos, permanecia num quarto, não reagiu, foi encaminhado até à 36° DRP de Wenceslau Braz e apresentado para à autoridade policial competente.