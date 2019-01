Polícia Militar prende bandido em Cambará

Ele tinha trancado vigia de empresa

A PM recebeu informações de que ocorreria um roubo de caminhão na estrada rural da Pedreira de Cambará por volta das 22 horas desta quarta-feira, dia nove. Por volta das 21 horas deram início a uma vigilância a fim de prender o suspeito, e que por volta das 23h30m, flagraram o indivíduo.

Ele estava saindo do interior do escritório da empresa por uma janela estourada vestindo uma balaclava e portando um revólver.

Ofereceu resistência no momento da prisão, com chutes e socos, sendo utilizado o uso moderado e progressivo da força policial para contê-lo. Com o marginal,diversas folhas de cheque que estavam no escritório.

No momento da prisão, o bandido confessou que havia um vigia da empresa que estava trancado em sua sala. Após localizar a vítima,ela foi solta. O autor do roubo foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil com a arma e os objetos roubados.