Polícia Militar prende bando que assaltou mercado em Ibaiti

Na rua Principal da Vila Guay

Um bando roubou um mercado às 10h35m de sexta-feira, dia quatro, na rua Principal da Vila Guay, em Ibaiti. Os três fizeram ameaças e fugiram em seguida levando celulares e dinheiro.

Após diligências, PMs localizaram a motocicleta e um GM Monza – utilizados no assalto – abandonados perto de uma lavoura de soja e do pesqueiro Shigueto. O trio foi capturado no entorno da zona rural.

No interior do carro, objetos, roupas, capacete e moedas, mas a arma não foi encontrada.