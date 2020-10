Polícia Militar prende casal com cocaína em Cambará

Numa residência na Rua dos Expedicionário (Vila Rubim)

Na tarde desta quarta-feira, dia 28, às 16h, um casal foi preso numa residência na Rua dos Expedicionários, Vila Rubim, em Cambará. De acordo com as informações, o caso foi registrado às 16h, momento em que os encontraram com grande quantidade de droga.

A ação policial foi motivada por denúncias, as quais informaram que eles estavam fracionando drogas naquele momento. Além disso, denunciaram também o comércio de entorpecentes pelo WhatsApp. À vista disso, o aparelho celular do suspeito também apreendido.

O homem, de 18 anos, e a mulher, de 20 anos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cambará.

Ao todo apreenderam:

• 17 pinos de cocaína;

• 70 pinos vazios ;

• 02 pedras grandes de cocaína;

• 01 balança de precisão;

• 02 cartões e o celular.